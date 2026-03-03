SOHR: İsrail saldırıları sonrası 11 bin mülteci Lübnan'dan Suriye'ye geçti

30 dakika önce

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), çoğunluğu Suriyeli olan yaklaşık 11 bin mültecinin, Lübnan'daki Cedidet Yabus ve Cusiye sınır kapıları üzerinden Suriye'ye geçtiğini duyurdu.

SOHR’dan yapılan açıklamada, bölgedeki gerginlik ve Lübnan'daki güvenlik durumunun bozulması nedeniyle çoğunluğu Suriyeli olan yaklaşık 11 bin mültecinin Suriye’ye geçtiği bildirildi.

Açıklamada, geçişlerin Lübnan'daki Cedidet Yabus ve Cusiye sınır kapıları üzerinden yapıldığı aktarıldı.

Gözlemciler, mültecilerin toplu dönüşünün, Lübnan'daki ekonomik kriz ve kamu hizmetlerindeki aksamalara rağmen, insanların her şeyden önce istikrara ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirtiyor.

SOHR, dün (Pazartesi) yaptığı açıklamada, Lübnan ile Suriye arasındaki Masna Sınır Kapısı'nda, Lübnan'daki savaş korkusu ve durumun kötüleşmesi nedeniyle belirgin bir yoğunluk yaşandığını bildirmişti.

İki ülke arasındaki temel kara geçiş noktası olan Masna Kapısı, kriz ve güvenlik gerginlikleri sırasında uygulanan sıkı arama prosedürleri nedeniyle yoğun bir baskı altında kalıyor.

İsrail, birkaç gündür Beyrut'a ve Hizbullah'a yönelik saldırılarını yeniden başlatmış ve örgütün bazı liderlerini hedef alarak öldürmüştü.