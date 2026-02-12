İzmir açıklarında bot faciası: 3 kişinin cansız bedeni bulundu

2026-02-12 21:52

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 3 kişi öldü, 33 kişi ise kurtarıldı, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklamasına göre 12 Şubat 2026 tarihinde saat 05.33’te, İzmir ili Foça ilçesi açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Açıklamada, bölgeye intikal eden ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 38 düzensiz göçmenin sağ olarak kurtarıldığı, 3 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Botta toplam 45 düzensiz göçmen bulunduğu ve 4 düzensiz göçmeni arama faaliyetlerine devam edildiği öğrenildi.