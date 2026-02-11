Kanada’da kanlı gün: Okula silahlı saldırıda 10 kişi öldü

3 saat önce

Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir okul ve eve düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında saldırganın da bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

CBC'nin, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) açıklamasına dayandırdığı haberine göre eyaletin Tumbler Ridge bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırıda okulda bulunan 7 kişi ve bir evde tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede, "kahverengi saçlı bir kadın" olarak tanımlanan saldırganın da ölü bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, saldırıda yaralanan 27 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğunu, 25 kişinin ise hayati tehlikesi bulunmayan yaralanmalar nedeniyle tedavi altına alındığını açıkladı.

Okuldaki diğer öğrenci ve personelin güvenli bir şekilde tahliye edildiği, bölgedeki okulların ise bu hafta tatil edildiği duyuruldu.

Saldırının ardından bir açıklama yapan Kanada Başbakanı Mark Carney, "Tumbler Ridge'de yaşanan korkunç silahlı saldırılardan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Kriz anlarında bir araya gelme yeteneğimiz ülkemizin en iyi yönüdür." ifadelerini kullandı.

British Columbia Başbakanı David Eby ise olayı "büyük bir trajedi" olarak nitelendirerek, "Bu olayın yankıları yıllar boyunca sürecek" dedi.

Söz konusu olay, 1989 yılındaki Montreal katliamından sonra Kanada tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayıtlara geçti.