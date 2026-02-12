Macron: Kürtler, Suriye yönetiminde rol oynamalı

2026-02-12 22:45

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile birkaç kez görüştüğünü açıkladı.

Emmanuel Macron, bugün (12 Şubat 2026 Perşembe) Kurdistan24 muhabiri Barzan Hasan'ın sorusuna cevaben, "Kürtler Suriye yönetiminde rol oynamalı, Ahmed Şaraa ve Mazlum Abdi arasındaki anlaşma uygulanmalı ve SDG, Suriye ordusuna entegre edilmelidir." dedi.

Mazlum Abdi ile birkaç kez görüştüğünü belirten Macron, Rojava için iyi şeyler yaptıklarını ve Şam ile SDG arasındaki ateşkesin uygulanmasının bölgesel güvenlik açısından önem taşıdını söyledi.

Suriye'nin egemenliğine ve birliğine desteğini ifade eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Durumu yakından takip ediyoruz." dedi.

"SDG'nin fedakarlıklarını kesinlikle unutmayacağız." diyen Macron şunları kaydetti:

"Kahraman Kürt gençleri, bizim yerimize terörizme karşı savaştı."