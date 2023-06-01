Suriye’nin Arap Birliği Daimi Temsilciliği’ne Afrinli bir Kürt atandı

ERBİL (K24)

Suriye, 22 üyeli Arap Birliği’ne 12 yıl sonra geri kabul edildi. Karar Kahire’de birliğe bağlı ülkelerin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda alındı.

Bu kararla Suriye delegasyonları, birlik toplantılarına kabul edilmeye başlanacak.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Birliğin kararının “büyük bir dikkatle” ele alındığı vurgulandı ve “daha büyük bir Arap işbirliği ve ortaklığı” çağrısı yapıldı.

Kahire’deki karar toplantısına 22 üye ülkenin 13’ü katıldı.

Bu arada yarı resmi gazete El-Vatan’da yer alan habere göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Arap Birliği’ne daimi temsilci olarak Afrinli Kürt diplomat Husamedin Ala’yı atadı.

Kürt diplomatın atanması, Suriye’nin Arap Birliği’ne katılmasından yaklaşık bir ay sonra gerçekleşti.

1966’da Rojava’nın Afrin kentine bağlı Mabeta kasabasında doğan Husamedin Ala, Suriye hükümetinde pek çok diplomatik görevde bulundu.

Ala, Cenevre’deki Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi’nde Daimi Temsilci görevini yürütüyordu ve çeşitli uluslararası kuruluşlarda çalıştı.

ARAP BİRLİĞİ NEDİR?

Birliğin, bağımsız bir devlet olarak kabul ettiği Filistin de dâhil olmak üzere 22 üyesi bulunuyor.

Birliğin kurulduğu dönemdeki gündemi, hâlâ sömürge olan Arap devletlerinin kurtuluşu ve Filistin’deki Yahudi topluluğunun bir Yahudi devleti kurmasını engellemekti.

Birliğin en üst organı olan Konsey, çoğunlukla dışişleri bakanları olmak üzere ülkelerin temsilcilerinden ve daimi delegelerden oluşuyor.

Mart ve eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez bir araya gelen konseyde, her bir devletin, büyüklüğünden bağımsız olarak bir oy hakkı bulunuyor.

Birliğin günlük işlerini ise genel sekreter, yönetim organı, konseyin yürütme kurulu ve özelleşmiş bakanlıklar yürütüyor.

Arap Birliği'nin etkinliği, üyeleri arasında yaşanan bölgesel ve küresel konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle hep tartışma konusu oldu.