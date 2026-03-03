Sudani: Hava sahamızın ve topraklarımızın çatışma için kullanılmasına izin vermeyeceğiz

4 saat önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, bölgedeki gerilimlere ilişkin hükümetinin resmi tutumunu açıklayarak, savaş ve barış kararının yalnızca devletin yetkisinde olduğunu vurguladı.

Bakanlar Kurulu, bugün (3 Mart 2026 Salı) Başbakan Muhammed Şiya Sudani başkanlığında toplandı.

Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre toplantıda Irak'taki genel durum ve gündemdeki konular görüşüldü.

Sudani, "Devletin kurumlarıyla birlikte savaş ve barış kararı verme hakkına yalnızca kendisinin sahip olduğunu ve hükümetin, Irak'ı çatışmalara sürüklemeye çalışan herhangi bir tarafa karşı güçlü bir şekilde duracağını, Irak halkının en yüksek çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini vurguladı." denildi

Irak'ın egemenliğini, hava sahasını ve karasularını koruma ve bunların bölgede devam eden çatışmalarda hiçbir şekilde kullanılmasına izin vermeyeceğini yineleyen Sudani, "Irak Silahlı Kuvvetleri'nin tüm birlik ve unsurlarıyla birlikte, kamu ve özel mülkleri, yabancı misyonları ve büyükelçilikleri korumak gibi yasal görevlerine bağlı olduğunu" teyit etti.

Sudani ayrıca, federal hükümetin "Irak'ın bölgesel ve uluslararası çevresiyle ilişkilerine büyük önem verdiğini ve Irak'ın Arap Zirvesi Dönem Başkanlığı'ndan hareketle, istikrarı sağlamak, askeri operasyonları durdurmak ve daha fazla şiddet nedenini önlemek için tutumları koordine etmeye çalıştığını" belirtti.