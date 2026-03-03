İran basını: Hamaney'in naaşı, Meşhed'de toprağa verilecek

4 saat önce

İran İslam Cumhuriyeti, yarın başlayacak olan dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreninin programını resmen açıkladı.

Fars Haber Ajansı, Ali Hamaney'in cenaze töreninin programının ayrıntılarını paylaştı.

Buna göre cenaze törenleri yarın (4 Mart 2026 Çarşamba) başlayıp cuma gününe kadar devam edecek.

Törenlerin halkın, yetkililerin ve yabancı konukların katılımıyla gerçekleşeceği belirtildi.

Ajansa göre, Hamaney'in naaşı Meşhed'de toprağa verilecek ve cenaze töreni Tahran'daki İmam Humeyni Salonunda yapılacak.