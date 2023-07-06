Politika

Lübnanlı parti lideri: Kürtlerin devlet sahibi olmasını umuyoruz

Lübnan Ulusal Özgürlük Partisi Başkanı Kamil Şemun, “Kürtlerin bir devlet sahibi olup, dünyadaki tüm Kürtler için güvenli bir liman olmasını umuyoruz” dedi.
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dünya Lübnan Kürtler devlet

WASHINGTON (K24)

K24’e konuşan Kamil Şemun, Kürtlerin birçok ülkede baskı altında olduğunu dolayısıyla engellere karşı birlikte mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Lübnan Ulusal Özgürlük Partisi Başkanı Şemun, şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün azınlıklara, özellikle de dört ülkede bölünen Kürtlere saygı duyulması gerektiği kanaatindeyim. Kürtlerin, dünyadaki tüm Kürtler için güvenli bir liman olacak bir devlet sahibi olmalarını umuyoruz. Bir gelecek kurmak için çalışmalılar. Kürtler birleşmeli ve sorunlara karşı birlikte mücadele etmeli. Özellikle de çevrelerindeki sorunlara karşı çünkü İran ve Türkiye’de büyük baskı altındalar.”

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