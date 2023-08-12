Politika

Şaxewan Abdullah: Kerkük’te 1957 yılının seçmen verileri esas alınmalı

Şaxewan Abdullah Kerkük’te il meclisi seçimlerinde 1957 yılının seçmen verilerinin esas alınması gerektiğini söyledi.
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kürdistan Şaxewan Abdullah Kerkük

KERKÜK (K24)

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah, Irak Yüksek Seçim Komisyonu’yla bir araya geldi.

Şaxewan Abdullah, “Kerkük’ün asli bileşenleri kim, gerçek nesli kim, bu gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz” dedi.

“Kerkük’ün asli bileşenlerine ayrımcılık yapılan bir raddeye gelinmiş durumda” diyen Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok önemli bir bendi kabul etmiş durumdayız. O da Kerkük’ün asli neslinin kim olduğunun ortaya çıkması için 1957 nüfus sayımı verilerinin esas alınmasına yöneliktir. Söz konusu sayım, Araplaştırma siyasetinden önce yapılmıştır. 2003-2015 yılları arasında Kerkük’e gelen kişilerin ortaya çıkarılması açısından önemlidir. Yine bu sebeple, 1957 nüfus sayımında belgesi olmayanlar, Kerkük sakini olarak kabul edilmemeli.”

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