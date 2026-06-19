ABD, 250 kişinin vatandaşlığını iptal edecek

3 saat önce

ABD, göçmenlik sürecini sıkılaştırma politikası kapsamında, yasa dışı yollarla veya usulsüzlükle ABD vatandaşlığı kazandığı iddia edilen yabancı kökenli kişilere yönelik benzeri görülmemiş bir adım atıyor. Adalet Bakanlığı yetkilileri, ekim ayında sona erecek mali yılın sonuna kadar en az 250 vatandaşlık iptal davası açmayı planlıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, göçmenlik başvurularında yalan beyanda bulunan veya usulsüzlük yaptığı tespit edilen sonradan vatandaş olmuş kişilerin haklarını elinden almak için ülke genelindeki federal mahkemelerde yoğun bir mesaiye hazırlanıyor.

Son haftalarda düzinelerce davayı halihazırda açmış olan bakanlığın hedeflediği 250 sayısı, ABD genelinde yaşayan yaklaşık 24 milyon sonradan vatandaş olmuş kişi içinde küçük bir oranı temsil etse de geçmiş dönemlerle kıyaslandığında çok büyük bir artış anlamına geliyor.

Öyle ki 1990 ile 2017 yılları arasında Amerikan hükümetleri yılda ortalama sadece 11 vatandaşlık iptal davası açıyordu.

Öncelikli kategori kapsamı genişletildi

Federal yasalar, Adalet Bakanlığı'na geçmişte de usulsüzlük saptanan kişilerin vatandaşlığını iptal etme yetkisi tanıyordu. Ancak federal yargıçları ikna etmeyi gerektiren bu uzun ve karmaşık hukuki süreç, geçmiş yönetimler tarafından genellikle insan hakları ihlali yapanlar veya ağır suç işleyenler gibi en uç örnekler için saklanıyordu.

Trump yönetimi ise aldığı yeni kararla, vatandaşlıktan çıkarma işlemi için öncelik verilecek durumların ve kategorilerin kapsamını genişleterek süreci daha agresif bir kampanya haline getirdi.

Davayı kaybedenleri sınır dışı riski bekliyor

Hakkında vatandaşlık iptal davası açılan kişilerin mahkemelerde bu iddialara karşı çıkma ve kendilerini savunma hakları bulunuyor. Ancak yasal mücadeleyi hükümetin kazanması halinde, bu kişiler Amerikan vatandaşlığının verdiği tüm hak ve imtiyazları kaybediyor.

Vatandaşlıkları elinden alınan bireyler, genellikle "yeşil kart" sahibi oldukları eski göçmenlik statülerine geri döndürülüyor ve nihayetinde doğdukları ülkelere sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalıyor.