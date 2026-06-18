Kerkük’te binlerce tarihi eser yok olma riskiyle karşı karşıya

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Kerkük’ün tarihi ve kültürel dokusu, hayata geçirilen ticari projeler ve yatırımlar nedeniyle silinme tehlikesiyle karşı karşıya.

Kentin köklü mahallelerinden Şorice’de, kendilerine herhangi bir alternatif sunulmayan 100’den fazla esnaf, iş yerlerinden tahliye edilme ve işsiz kalma tehdidiyle karşı karşıya. Esnafların yerlerinin yatırım projelerine devredilmesi, bölge halkı arasında büyük bir endişeye yol açmıştır. Geçim kaynaklarını kaybetme korkusu yaşayan esnaflar, karara karşılar.

Konuyla ilgili Kurdistan24'e konuşan esnaf Muhammed Celil, projelerin lisanslarının Bağdat’tan alındığını ve yatırımcıların Kerkük dışından olduğunu vurgulayarak, "Bu durum, kentin yerli esnafının iş imkanlarından mahrum bırakılması anlamına geliyor." dedi.

Bir diğer esnaf Serkewt Xalid ise kendilerine alternatif bir yer gösterilmeden tahliye kararı tebliğ edildiğini belirterek, "Bu karar bölgedeki esnaf ailelerine büyük zarar verecek ve günlük geçim kaynaklarımızı tamamen yok edecektir." ifadelerini kullandı.

Kerkük’ün kimliğini hedef alan bu tehdit sadece Şorice Mahallesi ile sınırlı değil; kentin merkezi ve tarihi Kerkük Kalesi çevresini de kapsıyor. Kültürel miras olarak korunması gereken stratejik noktalar, birer birer alışveriş merkezlerine (AVM) ve konut projelerine dönüştürülüyor.

Arkeolog Sitar Cebari, Kerkük’teki vahim tabloya dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Kerkük’te tescilli binden fazla tarihi eser bulunuyor. Ancak bu süreç bu şekilde devam ederse, gelecekte kentte tek bir tarihi kalıntı dahi kalmayacak. Bu kadim şehrin tarihi, bilinçli bir şekilde tahrip ediliyor."