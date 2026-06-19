Pervin Buldan: İstenirse yasa 5 günde çıkarılır

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, barış sürecine ilişkin yasal düzenlemenin 5 günde çıkarılabileceğini söyledi.

Gazeteci Murat Yetkin, bugünkü yazısında, DEM Parti İmralı heyeti üyesi Buldan'la yaptığı görüşmeyi aktardı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la yaptıkları görüşmeye ilişkin konuşan Buldan, "Süreci ve Meclis tatile girmeden çerçeve yasanın çıkmasının süreci hızlandıracağını, Türkiye’ye fayda sağlayacağını konuştuk. Kendisi de aynı kanıda olduğunu ifade etti. Henüz somut bir sonuç olmasa da temaslarımız sürüyor. Ben iyimserim." ifadelerini kullandı.

Buldan, "7-8 maddelik bir çerçeve yasadan söz ediyoruz. İki gün komisyon çalışması olsa, Genel Kurul’a inişiyle, istenirse en fazla 5 günde bitecek bir çalışma olur. Meclis tatile girmeden, ya da birkaç gün gecikmeyle girmesi hâlinde yasayı çıkartabiliriz." diye konuşan Buldan, İmralı görüşmelerinden de yasanın bir an önce çıkmasının pozitif etki yaratacağına yönelik izlenim aldıklarını ve sürecin zamana yayılması halinde risklerin arttığını belirtti.

"Ortadoğu’da savaş ortamı devam ediyor. ABD ve İsrail’in İran’la savaşında anlaşma sağlandı deniyor ama ne olacağı belli değil. Sonra, Türkiye içinde de süreci baltalamak isteyenler var, sabotajlar olabilir." değerlendirmesini yapan Buldan, şöyle devam etti:

"PKK kendisini feshetme sürecinde, biliyorsunuz, silah bırakmaya da başladı. PKK yetkilileri 'Sayın Öcalan’a bağlı' olduklarını, baş müzakereciliğini kabul ettiklerini açıkladılar. Şu anda oradan bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Ancak silah bırakma sürecinin ilerlemesini görmek için yasanın çıkması, ona göre yol haritasının belirlenmesi, kimlerin nasıl, ne zaman geleceğinin belirlenmesi gerekiyor. O nedenle yasanın Meclis tatile girmeden çıkmasını önemsiyoruz."