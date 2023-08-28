Politika

Peşmerge Bakanlığı ile Irak Savunma Bakanlığı arasında nihai anlaşma

Peşmerge Bakanlığı ile Irak Savunma Bakanlığı arasında, iki ortak tugay oluşturulması konusunda nihai anlaşma sağlandı.
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kürdistan Peşmerge Bakanlığı Irak Savunma Bakanlığı ortak tugaylar

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Peşmerge Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Hoşmend Reşid, iki ortak tugay oluşturulması konusunda nihai anlaşmaya varıldığını, ortak listenin gözden geçirilmesi sürecinin başladığını söyledi.

Tümgeneral Reşid, bir ay içinde eğitimlere başlanacağını belirterek, “Ortak tugayların listesinde değişiklik yapılmalı çünkü bazı veriler yer almıyor” dedi.

Tümgeneral Reşid iki tugayda görevli personelin maaşının Irak bütçesinden karşılanacağını kaydetti.

Uluslararası Koalisyon tarafından donatılacak olan tugayların görev yerleri, Peşmerge ve Irak ordusu tarafından oluşturulacak olan ortak komisyonca belirlenecek.

İki tugayda görevli personel sayısının 7 bin 500 olduğu ve yarısını Peşmergelerin, diğer yarısını da Iraklı askerlerin oluşturduğu biliniyor.

Söz konusu tugayların, Peşmerge ile Irak ordusu arasında kalan bölgedeki güvenlik boşluğunu doldurmak amacıyla kurulması kararlaştırılmıştı. Ancak askeri uzmanlar güvenlik boşluğu olan sınırın iki tugayla kontrol edilmesinin zor olduğunu ifade ediyor. Eğer bu tugayların görevinden olumlu sonuç alınırsa, yeni tugayların kurulması gündeme gelecek.

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