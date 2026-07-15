Erbil’de patlayıcı yüklü 8 İHA imha edildi!

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi'nin başkenti Erbil'de akşam saatlerinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile saldırı girişimi gerçekleşti.

Kürdistan Terörle Mücadele Birimi, saldırıda kullanılan 8 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yapılan resmi açıklamada, güvenlik sistemlerinin devreye girmesiyle saldırı girişiminin herhangi bir can kaybı olmadan engellendiği belirtildi.

Açıklamada, ''Patlayıcı yüklü 8 İHA, Uluslararası Koalisyon Güçlerine ait savunma sistemleri tarafından havada tespit edilerek imha edildi.'' denildi.

Kurdistan24'e konuşan Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, saldırıdan dolayı uçuşlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ve seferlerin normal bir şekilde devam ettiğini söyledi.