Mecliste kritik görüşme

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Erol, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi.

AK Parti ve DEM Parti İmralı Heyeti arasında bir süredir beklenen çerçeve yasaya ilişkin görüşme dün gerçekleşti.

Meclisteki görüşmeye Pervin Buldan, Mithat Sancar, Faik Erol, Efkan Ala ve Abdullah Güler katıldı. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Görüşmenin gündemini barış süreci ve ''çerçeve yasa'' taslağı oluştururken, AK Parti’nin taslağın detaylarına ilişkin bilgi verdiği, İmralı heyetinin ise Öcalan’ın ve DEM Parti’nin taslakta yer almasını talep ettiği düzenlemeleri ilettiği öğrenildi.

İmralı Heyeti, sürecin hukuki altyapısını oluşturacak ''çerçeve yasanın'' temmuz ayında Mecliste yasalaşması yönündeki görüşünü de, görüşmede bir kez daha dile getirdi.