Kerkük Antalya seferleri başladı

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Irak Hava Yollarının Kerkük'ten Antalya'ya ilk tarifeli seferi bugün (15 Temmuz 2026) gerçekleştirildi.

Kerkük Havalimanı Basın Büro Sorumlusu Herdi Samed, yaptığı açıklamada, Kerkük'ten Antalya'ya ilk tarifeli uçuşun bugün başladığını söyledi.

Samed, Irak Hava Yollarına ait uçağın Bağdat'tan hareket ederek Kerkük'e indiğini, ardından Antalya Havalimanına uçtuğunu belirtti.

Seferlerin haftada bir gün karşılıklı düzenleneceğini ifade eden Samed, uçuş sayısının ilerleyen dönemde aşamalı olarak artırılmasının planlandığını kaydetti.

Samed, Irak Hava Yollarına ait uçağın Kerkük Havalimanından saat 14.30'da Antalya'ya hareket ettiğini aktardı.

Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022'de hizmete açılmıştı.