Kerkük’te 16 Ekim olaylarından sonra 142 makam Kürtlerden alındı

KERKÜK (K24)

Kürtler değişim ve gasp edilen haklarının iadesini bekliyor. Bu amaçla Bağdat’tan gelecek bir heyet bekleniyor.

Kürtler, Kerkük’te çıkarılan sorunların önceden planlandığını belirterek, vilayetteki idari ve güvenlik makamlarında değişim talebinde bulunuyor.

2 Eylül’de yaşanan olaylarda Kürt göstericilere ateş açılması sonucu 4 kişi şehit olmuş, 15 kişi de yaralanmıştı. Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu’nun yanı sıra, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin başkanlığında bir heyetin Kerkük’e gelerek olayların sebebini araştırması ve bazı idari ve güvenlik makamlarında değişiklik kararı vermesi bekleniyor.

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Milletvekili Necwa Henid Kakeyi, “Kerkük’teki tüm makamlarda değişim kararı verilecek. Bileşenler arasında denge olmalı” dedi.

16 Ekim 2017 olayları sonrası Kürtlerden alınan 142 makamdan en önemlileri şunlar: Kerkük Valiliği, Kerkük Merkez Kaymakamlığı, Kerkük Sağlık Genel Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Kerkük Üniversitesi Rektörlüğü, Dakuk İlçe Kaymakamlığı, Dubiz İlçe Kaymakamlığı.