Politika

Türkiye duyurdu: Petrol ihracatı bu hafta başlayacak

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türkiye Türkiye Petrol Ceyhan limanı

HABER MERKEZİ

Ceyhan limanından gelen petrol boru hattının Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihraç etmeye hazır olduğu duyuruldu.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansında açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, 40 yılı aşkındır Ceyhan boru hattından günlük yarım milyon varil petrol uluslararası piyasalara ihraç edildiğini vurgulayarak, “Boru hattı artık yeniden ihracata hazır, hattaki çalışmalar bu hafta yeniden başlayacak, ihracatın yeniden başlamasının ardından Irak ve Türkiye petrol boru hatları aracılığıyla günlük yarım milyon varil petrol dünya pazarlarına ihraç edilecek.” dedi.

Paris'teki Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatına ilişkin 25 Mart 2023 tarihli kararının ardından Ceyhan limanından yapılan petrol ihracatı durduruldu.

Kürdistan Bölgesi’nden Ceyhan limanına yapılan petrol ihracatı yaklaşık 7 aydır durdurulmuş. Bu durum sadece Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin bütçesine ve altyapısına zarar vermekle kalmadı, aynı zamanda küresel enerji pazarında da yaklaşık yarım milyon varillik bir azalmaya neden oldu.

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