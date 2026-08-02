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3 Ağustos 2014 yılında Şengal’de yaşanan soykırımda binlerce Ezidi Kürt öldürülürken, katliam insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti.

Şengal Katliamı’nın üzerinden 12 yıl geçti ve halen kaçırılan binlerce kişinin akıbeti bilinmiyor. Şengal’in yarası halen kanamaya devam ediyor ve sık sık toplu mezarlar ortaya çıkarılıyor.

9 Haziran 2024’te Irak Ordusunun savaşmadan çekilmesiyle ülkenin en büyük ikinci kenti olan Musul, DAİŞ’in eline geçti.

Musul’un merkezini oluşturduğu Ninova Vilayeti’nin, Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesi kapsamında kalan ve “tartışmalı bölgeler” olarak da nitelenen, Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgeler, açık hedef haline geldi. Şengal de bu bölgelerden biriydi.

DAİŞ, Musul’da Hristiyan, Kakeyi Kürdü ve diğer etnik grupların yaşadığı bölgelere kapsamlı saldırılar gerçekleştirdi.

3 Ağustos’ta Şengal’e girdiklerinde ise bir resmen soykırım yaptılar. Binlerce Ezidi Kürt öldürüldü, toplu mezarlara gömüldü, binlercesi de kaçırıldı.

Katliamdan kaçan onbinler ise Şengal Dağı’na sığındı. Yaz sıcağı, açlık, susuzluk ve ardından başlayan salgın hastalıklar, çok sayıda ölümü daha beraberinde getirdi.

Ezidilere yönelik katliamın yolunu Şengal’in çevre köylerinde yaşayan Araplar açtı ve DAİŞ militanları haklarında ölüm fermanı çıkardıkları masum Ezidileri kırımdan geçirdi.

Katliamın üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen hala binlerce Ezidi Kürt Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplarda mülteci olarak yaşıyor.