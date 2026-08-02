Pezeşkiyan: Mutabakat muhtırası ortak aklın ürünüdür

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, imzalanan kritik mutabakat muhtırasının ülkenin dış politikasında ve güvenlik mimarisinde yeni bir dönemi başlattığını söyledi.

Mesud Pezeşkiyan, resmi X (eski Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yakın zamanda imzalanan mutabakat muhtırasının İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi’nin tüm üyelerinin ortak aklı ve değerlendirmeleri doğrultusunda şekillendiğini ve konseyde tam bir oy birliği sağlandığını belirtti.

Pezeşkiyan, söz konusu mutabakatın İran İslam Cumhuriyeti’nin dış ilişkiler mimarisinde bir dönüm noktası ve temel bir ağırlık merkezi teşkil edeceği görüşünü sundu.

Karşı tarafa yönelik uyarılarda bulunan İran Cumhurbaşkanı, " Düşmanı, altına imza attığı taahhütlere uymaya zorlamak için tüm çabayı göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının nihai bölümünde anlaşmanın ulusal güvenlik boyutuna dikkat çeken Pezeşkiyan, "Bu mutabakatın uygulanmasıyla birlikte İran'ın ulusal güvenliği, bölgenin istikrarı ve müttefiklerimizin konumu daha iyi ve daha güçlü bir seviyeye taşınacaktır." dedi.