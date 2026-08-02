PWK: Ezidi Kürtlerin yaralarını sarmak ulusal görevdir

11 dakika önce

Kürdistan Yurtseverler Partisi’nden (PWK), Şengal Katliamı’nın yıl dönümü nedeniyle yayımlanan açıklamada, ''Ezidi Kürtlerin yaralarını sarmak tüm dünyaki Kürtlerinin ulusal görevidir.'' denildi.

PWK Basın Bürosu, Şengal Katliamı’nın 12 yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

''Şengal’de katledilen tüm Ezidi Kürtlerin anısı önünde eğiliyor, katilleri ve sorumluları lanetliyoruz.'' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bugün Şengal Katliamı’nın 12. yıldönümü. 3 Ağustos 2014 günü DAİŞ, Ezidi Kürtlerle meskun Şengal’e saldırmış, binlerce insanımızı katletmiş, binlerce kadın ve kız çocuğumuzu da esir alarak pazarlarda satmıştı. Artık geride kaldı denilen bir vahşet çağının tüm çirkinliğini yeniden yaşamıştık.

Üzerinden 12 yıl geçmesine karşın Şengal’in yaraları hala taze, bir daha yurtlarına dönemeyenlerin yanında, IŞİD tarafından esir alınan binlerce kadın ve genç kızımızın akıbeti hala meçhul. Medeni dünyanın soğukkanlı bakışları altında gerçekleşen bu trajik katliamın birinci dereceden sorumlusu elbette ki DAİŞ ve sahip olduğu zihniyet ile onun destekçileridir. Fakat uluslararası kurum ve kuruluşların, insan hakları örgütlerinin, yardım kuruluşlarının, genel olarak her birimizin sorumluluktan azade olduğu söylenemez.

Kürdistan Bölgesi Parlamentosu ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti, bugün Ezidi Kürt kardeşlerimizin yaralarının sarılması için özel bir program uygulamak gibi milli ve tarihi bir görev ile karşı karşıyadır. Şengal soykırımının yaralarıyla birlikte Ezidi Kürtlerin yaralarını sarmak tüm dünya Kürtlerinin ulusal görevidir. Buradan, Kürt milleti üzerindeki bu vahşeti sona erdirmek konusunda dünya milletlerine bir kez daha seslenirken, kendi yaralarımızı sarmada esas görevin bizzat kendimizde olduğunu asla unutmamalıyız.

Elbette ki dünyada yalnız değiliz; inanıyoruz ki Kürdistan’daki bu vahşet ve zulüm, dünya halklarının küçümsenemeyecek bir kesimi tarafından lanetleniyordur fakat onu sona erdirecek olan kendi azim ve kararlılığımızdır! Şengal Katliamı’nın 12. yıldönümü münasebetiyle bir kez daha Birlemiş Milletler’e (BM) 'Ezidi Katliamı’nı resmi olarak tanıyın' çağrısını yineliyoruz. BM, bu insanlık trajedisini, bu soykırımı tanımalıdır. Her gün kapımızı çalan yeni tehlikelerle bir daha karşılaşmamak için, mutlaka ve mutlaka, kendimizi koruyabilecek siyasi, milli, coğrafi bir statü oluşturmak zorundayız. Dünya milletlerinin eşit ve onurlu bir üyesi olmadan, yeni Şengallerin yaşanacağı bilinciyle, Şengal’de katledilen tüm Ezidi Kürt şehitlerin anısı önünde bir kez daha eğiliyor, katilleri ve sorumluları lanetliyoruz.''