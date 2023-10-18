Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'de kabul edildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'deki görev süresini 2 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 164 ret oyuna karşın 357 oyla kabul edildi.

Tezkeredeki “Türkiye’de yabancı asker bulundurulması” ifadesine itiraz eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile sınır ötesi operasyonlara karşı çıkan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) ise 2 yıl önce olduğu gibi tezkereye hayır oyu kullandı.

CHP’nin tutumuna, iktidar kanadının yanı sıra eski ittifak ortağı İYİ Parti de tepki gösterdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının, milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği vurgulandı.

Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiğine dikkatin çekildiği tezkerede, şu ifadelere yer verildi:

"Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir."

-CHP’den "yabancı asker postalı" itirazı

Tezkerede yer alan “yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması” ifadesine itiraz eden CHP, hayır oyu kullandı.

CHP’nin tutumunu Genel Kurul öncesinde grup toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz kendi ülkemizin topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz” sözleriyle açıkladı.

Terörle mücadelenin kaçınılmaz olduğunu ve o nedenle TSK’nın sınır ötesi harekat yapmasına karşı olmadıklarını belirten Kılıçdaroğlu, ancak “Türkiye’de yabancı asker bulundurulmasını kabul etmeyeceklerini” belirtti.

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, “Yabancı asker geldiğinde, sen davet ettiğinde Kemal Kılıçdaroğlu olarak yabancı askerlerin önünde bütün CHP'liler olarak duracağız ve onları kovacağız” görüşüne yer verdi.

TBMM Genel Kurulu’nda tezkere üzerinde söz alan CHP sözcüleri de benzer gerekçeyle, tezkereye hayır oyu kullanacaklarını açıkladı.

CHP'nin 'hayır' oyuna karşın, 2023 seçimlerinde ittifak yaptığı İYİ Parti, DEVA Partisi ve Saadet-Gelecek Partisi grupları tezkereye 'evet' dedi.

İktidar kanadının yanı sıra İYİ Parti’den de CHP’nin tutumuna eleştiri geldi.