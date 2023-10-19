İskoçya Başbakanı: Mültecileri karşılamaya hazırız

HABER MERKEZİ

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'den gelen mültecileri karşılamaya hazır olduklarını söyledi.

İsrail-Hamas çatışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Yusuf, Londra'da düzenlenen Gazze'ye destek eylemlerini hedef alan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı eleştirdi.

Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceğini söyleyen Braverman'a tepki gösteren Yusuf, "Bu açıklamalar beni bağımsızlık için daha da fazla çalışmaya itiyor. İskoçya'nın göç politikaları burada, İskoçya'da kararlaştırılıyor, aşırılıkçı Westminster politikacıları tarafından değil." diye konuştu.

-“Uluslararası toplumun bir 'mülteci programı' hazırlaması gerek”

Şu anda Gazze'de yerinden edilmiş bir milyon insan olduğuna işaret eden Yusuf, bir “mülteci programı” hazırlaması için uluslararası toplumu çağırarak, “İngiltere hükümetini acil adım atmaya çağırıyorum. Öncelikle, Gazze'den ayrılmak isteyen ve gidebilecek kişiler için bir mülteci yerleştirme planının oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlamalılar.” dedi.

İskoçya’nın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bildiren Yusuf, “Hastanelerimiz Gazze'deki yaralı erkek, kadın ve çocukları elimizden geldiğince tedavi edecek.” ifadesini kullandı.

Pakistan uyruklu İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle eşinin anne ve babasının Gazze’de mahsur kaldığını söylemişti.

Eşi Nadya Elnekla’nın anne ve babasının durumları hakkında konuşan İskoçya Başbakanı Yusuf, eşinin ailesinin Filistin’deki akrabalarını ziyaret için Gazze’ye gittiğini ve orada mahsur kaldıklarını belirtmişti.