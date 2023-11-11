Macron'dan İsrail'e: "Herkese uluslararası hukuku hatırlatıyorum ve ateşkes çağrısı yapıyorum"

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'ye düzenlenen bombardımanlarda sivillerin öldüğünü belirterek, İsrail’e saldırıları durdurması yönünde çağrı yaptı.

Macron, İngiliz yayın kuruluş BBC'ye verdiği özel röportajda, Gazze'de hayata geçirilecek bir ateşkesin İsrail'in faydasına olacağını ve bunun eldeki tek çözüm olduğunun altını çizdi.

Fransa'nın Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını açıkça kınadığını hatırlatan Macron, ABD ve İngiltere gibi bazı ülkelerin çatışmalara insani ara verilmesini savunup ateşkes çağrılarına katılmaması konusunda, "(Ateşkes çağrısı) Yapacaklarını umuyorum." yanıtını verdi.

İsrail'in uluslararası kurallara uyup uymadığı sorusuna Macron, "Sivillere saldırmanın hiçbir gerekçesi olamaz." cevabını verdi.

Macron, 7 Ekim'de İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanını arayan ilk liderlerden olduğunu belirterek, "Birinci gün bunun terörle mücadele olduğunu söyledik. Çünkü bir demokrasi tarafından yürütülüyor ve uluslararası kurallara, savaş kurallarına ve uluslararası insancıl hukuka uygun olmalıdır. Ancak gün geçtikçe Gazze'de sivillerin devamlı bombalandığını görmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Macron, "İsrail uluslararası insancıl hukuku ihlal mi ediyor?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı :

"Bir partner ve dost olarak söylüyorum ki terör saldırısından bir ay sonra, bu şekilde başa çıkmaya çalışırsanız bence kınanan ve suçlu olan siz olursunuz. Bugün siviller bombalandı. Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz. Ben hakim değilim, bir devlet başkanıyım. Herkese uluslararası hukuku hatırlatıyorum ve ateşkes çağrısı yapıyorum."

Ülkede pazar günü yapılacak antisemitizme karşı yürüyüşe ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Macron, ülkesinin en büyük Müslüman ve Yahudi nüfusuna sahip Avrupa ülkelerinden biri olduğunun altını çizerken tüm Fransızların antisemitizm karşısında birlik olması ve Filistinlilerin yaşadığı acıyı paylaşması gerektiğini söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Macron, Rusya kazanması halinde Avrupa'da yeni bir emperyal gücün ortaya çıkacağını ve bunun Avrupa ile birlikte eski Sovyet ülkelerini tehdit edeceğini aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarını "emperyalizm ve sömürgecilik" olarak nitelendiren Macron, Ukrayna'yı desteklemenin tüm ülkelerle birlikte Fransa'nın da görevi olduğunu ancak, henüz Ukrayna için masaya oturma zamanı gelmediğini, adil bir müzakere için de zamanın geleceğini belirtti.

Macron, sanal ortamda artan aşırıcılığa da değindiği mülakatında Meta ve Google gibi şirketlerin nefret suçuyla ilgili sözlerini yerine getirmediğine vurgu yaptı.

İklim değişikliğinin dünyanın bazı bölgelerinde terörizme sebep olduğuna işaret eden Macron, buna örnek olarak Çad Gölü'nün sularının azalmasını örnek gösterdi.

Macron, "İklim değişikliğinin sonucu olarak balıkçılık yapan birçok aile sıkıntı yaşıyor. Birçok tür yok oldu. İnsanları terörizme iter hale geldi." dedi.

Macron, küresel konularda küresel iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.