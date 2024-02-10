Tunç Soyer'den CHP lideri Özel'e "ret"

HABER MERKEZİ

Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in “gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışma” talebini reddettiğini söyledi.

CHP Parti Meclisi tarafından yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmeyen mevcut başkan Soyer, Ankara’da parti merkezinde CHP lideri Özel ile görüştü.

Soyer, görüşme sonrası sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Paylaşımlarında Tunç Soyer, şu ifadelere yer verdi:

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in davetiyle Ankara’da görüştük. İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim. Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim.”