Başbakan Barzani, Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılmak üzere Dubai’ye ulaştı

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 12-14 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılmak üzere Dubai'ye ulaştı.

Kurdistan24'ün Dubai Temsilcisi Ammar Necmettin, Başbakan Mesrur Barzani'nin Dubai'ye ulaştığını bildirdi.

Dünya başkanlarını ve liderlerini bir araya getiren Dünya Hükümet Zirvesi'nin her yıl üç gün boyunca Dubai'de düzenlendiğini aktaran Ammar Necmettin, hükümetlerin geleceği, mevcut değişiklikler ve zorlukların tartışılacağı, çeşitli deneyimlerin alışverişi yapılacağı zirveye Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin üst üste 3’üncü kez katıldığını da sözlerine ekledi.

Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin zirvede bir konuşma yapmasının planlandığını belirten Ammar Necmettin, “Önceki yıllarda olduğu gibi Başbakan Barzani’nin dünya liderleri ve yetkilileriyle bir dizi önemli görüşmesi bekleniyor.” dedi.

Hükümetlerin geleceği, mevcut değişiklikler ve zorlukların tartışılacağı, çeşitli deneyimlerin alışverişi yapılacağı zirveye Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin bu zirveye üst üste 3’üncü kez katıldığını da sözlerine ekledi.

Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin zirvede bir konuşma yapmasının planlandığını belirten Ammar Necmettin, “Önceki yıllarda olduğu gibi Başbakan Barzani’nin dünya liderleri ve yetkilileriyle bir dizi önemli görüşmesi bekleniyor.” dedi.

Bugün (11 Şubat 2024) Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Barzani’nin hükümet yetkililerinden oluşan bir heyetle Dubai’ye gittiği belirtildi.

Mesrur Barzani’nin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği'nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el-Mektum’un özel daveti üzerine Dubai’de düzenlenecek Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılmak için ülkeye gittiği kaydedildi.

Yapay zeka ve onun getirdiği yeni ufukların tartışılacağı önemli bir platform olması beklenen Dünya Hükümet Zirvesi, 12-14 Şubat tarihleri arasında Dubai’de gerçekleştirilecek.

Başbakan Mesrur Barzani’nin zirveye katılacak liderlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Başbakan Mesrur Barzani, BAE'de düzenlenecek Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılımına ilişkin sosyal medya platformu X hesabından yayımladığı mesajında, “Dünya Hükümet Zirvesi’ne katılmaktan mutluluk duyuyorum.” ifadesine yer verdi.