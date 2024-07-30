İsrail'den NATO ülkelerine: Türkiye ittifaktan çıkarılsın

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, NATO'ya, Türkiye'yi ittifaktan ihraç etme çağrısı yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından Pazartesi gece saatlerinde yapılan bir açıklamaya göre Bakan Israel Katz, Türkiye’nin “NATO’dan çıkarılması” çağrısında bulundu.

Bakanlığın açıklamasında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işgal tehditleri ve tehlikeli söylemi ışığında, Dışişleri Bakanı Israel Katz, [İsrailli] diplomatlara tüm NATO üyeleriyle acilen temasa geçmeleri talimatı verdi. Katz, Türkiye'nin kınanması çağrısı yapıyor. Ayrıca Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesi talebinde bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

"Türkiye, İsrail'e yönelik terör saldırılarından sorumlu olan Hamas'ın karargahına ev sahipliği yapıyor.” denilen açıklamada, “Türkiye ayrıca Hamas, Hizbullah ve Yemen'deki Husilerle birlikte İran'ın şer ekseninin bir üyesi oldu." sözleri kullanıldı.

Türkiye, 1952'den bu yana NATO üyesi. İsrail ise ittifaka üye değil ancak 1995'ten bu yana Akdeniz Diyaloğu mekanizması aracılığıyla NATO'nun aktif bir ortağı.

İsrail'in 2017'den bu yana Brüksel'deki NATO karargahında daimi ve resmi bir misyonu bulunuyor.

Katz'ın çağrısı, İsrailli ve Türk yetkililerin karşılıklı sert açıklamalarının ardından geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Rize'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) İl Teşkilatı'nda yaptığı konuşmada, Filistinliler adına İsrail'in Gazze’deki saldırılarına müdahale edebileceğini söylemesinin ardından iki ülke arasında tansiyon yükselmişti.

Orta Doğu'da Türkiye'nin gücünün önemine vurgu yapan Erdoğan, İsrail'in saldırılarının artmasına karşı "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok." demişti.