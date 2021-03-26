صحة وبیئة

كوردستان تتلقى أولى دفعات استرازينيكا وتسعى لتعامل مباشر مع المصنعين

هذه أول شحنة من لقاح استرازنيكا، وثاني دفعة من اللقاح المضاد لكورونا بعد أن تسلم الإقليم شحنة من اللقاح الصيني سينوفارم
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تسلم العراق من الصين أول دفعة من جرعات لقاح كورونا في مطلع شهر آذار مارس الجاري - صورة إرشيفية
تسلم العراق من الصين أول دفعة من جرعات لقاح كورونا في مطلع شهر آذار مارس الجاري - صورة إرشيفية
کوردستان اقليم كوردستان استرازينيكا

أربيل (كوردستان 24)- تلقى إقليم كوردستان، أولى دفعات لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا عبر الحكومة الاتحادية.

وتسلمت وزارة الصحة العراقية الشحنة الأولى من لقاح استرازنيكا بمعدل 336 ألف جرعة، منها 43,800 جرعة إلى إقليم كوردستان.

وهذه أول شحنة من لقاح استرازنيكا، وثاني دفعة من اللقاح المضاد لكورونا بعد أن تسلم الإقليم والعراق عامة شحنة من اللقاح الصيني سينوفارم.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "يسرني أن أعلن عن وصول دفعة أخرى من اللقاح المضاد لكورونا إلى إقليم كوردستان طريق الحكومة الاتحادية".

وأشار إلى أن الدفعة تضم 43800 جرعة من لقاح استرازينيكا، وأوضح أن وصول الجرعات "يأتي في سياق خططنا للحصول على اللقاحات بصورة مباشرة من خلال الشركات المصنعة".

وأعلنت كل من منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك صدر أمس عن تسلم العراق 336 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا عبر مرفق كوفاكس.

وتسلم العراق من الصين أول دفعة من جرعات لقاح كورونا في مطلع شهر آذار مارس الجاري.

وكانت الكمية 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، وهي عبارة عن منحة قدمتها الصين إلى العراق منها خمسة آلاف جرعة إقليم كوردستان.

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