كوردستان تتلقى أولى دفعات استرازينيكا وتسعى لتعامل مباشر مع المصنعين

أربيل (كوردستان 24)- تلقى إقليم كوردستان، أولى دفعات لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا عبر الحكومة الاتحادية.

وتسلمت وزارة الصحة العراقية الشحنة الأولى من لقاح استرازنيكا بمعدل 336 ألف جرعة، منها 43,800 جرعة إلى إقليم كوردستان.

وهذه أول شحنة من لقاح استرازنيكا، وثاني دفعة من اللقاح المضاد لكورونا بعد أن تسلم الإقليم والعراق عامة شحنة من اللقاح الصيني سينوفارم.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "يسرني أن أعلن عن وصول دفعة أخرى من اللقاح المضاد لكورونا إلى إقليم كوردستان طريق الحكومة الاتحادية".

I’m pleased to announce the arrival of a new batch of 43,800 doses of the AstraZeneca vaccine from Baghdad today, which will be administered according to our group-based rollout plan.



This is also in line with our efforts to acquire more vaccines directly with suppliers -mb.