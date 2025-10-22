مجلس المفوضين يصادق على التقرير النهائي لتدقيق سجل ناخبي كركوك

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- صادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على التوصيات الواردة في التقرير النهائي للجنة تدقيق سجل ناخبي محافظة كركوك.

وذكرت المفوضية في قرارها أن المجلس ناقش مذكرة لجنة تدقيق سجل ناخبي كركوك، والمعنونة بـ"التقرير النهائي للجنة تدقيق سجل ناخبي كركوك"، وبعد المداولة بين أعضاء المجلس، تقرر اعتماد التوصيات الواردة فيها.

وبموجب القرار، تمت المصادقة على "اعتماد سجل الناخبين لمحافظة كركوك، والمحدث من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، للعمل به في إجراء انتخابات مجلس النواب المقررة الشهر المقبل"، مع التأكيد على "الالتزام بتنفيذ التوصيات المقترحة لتطوير عملية التدقيق في المستقبل".