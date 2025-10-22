محافظة أربيل تبدأ تجديد المقبرة الكبيرة بموازنة تزيد على 820 مليون دينار

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل، اليوم الأربعاء، أنه بموافقة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ستتم عملية تجديد المقبرة الكبيرة في مدينة أربيل، بموازنة تتجاوز 820 مليون دينار.

وقالت المحافظة في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إن المشروع ينفذ بموافقة رئيس الحكومة وبتكلفة تصل إلى 820 مليون وسبعمئة ألف دينار.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، لموقع كوردستان 24، إن الموافقة على تنفيذ المشروع صدرت اليوم، مؤكداً أن الميزانية المخصصة ستُنفق تدريجياً على مراحل المشروع.

وأضاف خوشناو أن المقبرة لم تعد تستخدم للدفن، وسيتم تجديدها مع تطوير أجزاء متعددة منها وزيادة المساحات الخضراء فيها.

وتعد المقبرة الكبيرة في أربيل من أقدم وأشهر المقابر في المدينة، وتقع بالقرب من قلعة أربيل وعلى مقربة من أسواق شيخ الله ونشتيمان، ما يجعلها جزءاً هاماً من تاريخ المدينة القديم.

وكانت المحافظة قد شرعت سابقاً في تجديد المقبرة ضمن ميزانيتها، وهو المشروع الذي يأتي استمراراً لهذه الجهود.