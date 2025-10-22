وزارة الداخلية في إقليم كوردستان تشكل لجنة لإصلاح ومراجعة شاملة لمؤسسة الشرطة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، أنها شكّلت لجنة خاصة لإجراء إصلاحات ومراجعة شاملة لمهام وهيكلية وآلية عمل وتدريب وتنمية القدرات البدنية والذهنية لشرطة كوردستان، مؤكدةً في الوقت نفسه أن الإصلاح يجب أن ينسجم مع متطلبات المرحلة وتطلعات مواطني كوردستان.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، استقبل إحدى اللجان المكلفة بمراجعة مهام الشرطة وهيكليتها وآلية تعاملها وبرامج تدريبها وتنمية قدراتها البدنية والذهنية.

وجاء في البيان أن الوزير استعرض في مستهل الاجتماع رؤية التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، حول أسلوب تعامل الحكومة ومؤسساتها وموظفيها مع المواطنين، والمبني على اتباع منهج "تمركز المواطن في الخدمات الحكومية".

وأكد وزير الداخلية، بحسب البيان، على ضرورة إجراء مراجعة جادة وشاملة لمؤسسة الشرطة بكل مهامها وقطاعاتها وبرامجها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة وتطلعات مواطني كوردستان.

وأشارت الوزارة، إلى أن أكاديمية القيادة والإدارة في ديوان وزارة الداخلية، والمديرية العامة للشرطة، إلى جانب لجنة عليا أخرى معنية بإعداد وكتابة الدليل الإرشادي لعمل الشرطة في كوردستان، قد كُلِّفت جميعها بتنفيذ مهام الإصلاح والمراجعة.

وأوضح البيان، أن الوزير أوعز إلى اللجنة بضرورة إشراك الموظفين والضباط من مختلف مناطق إقليم كوردستان في الاجتماعات وورش العمل الخاصة بالمشروع، من أجل الاستفادة من آرائهم وملاحظاتهم وإغناء المشروع بها، مع الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة ومواءمتها مع خصوصية مجتمع كوردستان، بدعم من الوكالات والمنظمات الدولية.

كما شدد الوزير على أهمية إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مستمرة للكوادر والضباط من الناحيتين البدنية والذهنية، مكلّفاً أكاديمية القيادة والإدارة، وباقي الجهات المعنية بتنظيم دورات وبرامج تدريبية منتظمة في هذا الإطار.

وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع بحثٌ مفصل حول مراجعة الهيكلية العامة للشرطة، ومهامها، ومراكزها باعتبارها الركيزة الأساسية لعمل المؤسسة، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتسهيل أداء المهام، وتطوير القيادات، وإعادة توزيع المهام، والعديد من الجوانب الأخرى ذات الصلة.