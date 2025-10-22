العراق يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة مع فرص هطول أمطار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، أن "طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع في عموم العراق".

وأشارت في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية ودهوك 29، أربيل 30، نينوى 31، كركوك والأنبار 33، صلاح الدين 34، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 36، النجف الأشرف وواسط وبابل وميسان والبصرة 37، وذي قار والمثنى والديوانية 38".

وأضاف البيان أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

ولفتت الهيئة إلى أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً في عموم البلاد يتحول بعد الظهر في المنطقة الشمالية إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى".

وأوضحت أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية إلى 30 كم/س مُسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة تنخفض في عموم العراق، أما الرؤية الأفقية فتكون (8-10) كم وفي الغبار (5-7) كم".