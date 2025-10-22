رئيس الأركان الفرنسي: على جيشنا أن يكون "مستعداً لصدمة خلال ثلاث أو أربع سنوات" في مواجهة روسيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- شدّد رئيس أركان الجيش الفرنسي، اليوم الأربعاء، على وجوب أن تكون قواته "مستعدة لصدمة خلال ثلاث أو أربع سنوات" في مواجهة روسيا التي قد تسعى "لمواصلة الحرب في قارتنا"، وذلك في إطار تبريره "جهود إعادة التسلّح" في فرنسا.

وقال رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فابيان ماندون أمام أعضاء لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية إن "الهدف الأول الذي حدّدته للقوات المسلّحة هو أن تكون مستعدة لصدمة خلال ثلاث أو أربع سنوات، وهو ما سيكون بمثابة اختبار"، لافتاً إلى أن "الاختبار قد يكون قائماً بالفعل بأشكال هجينة، لكن ربما (يكون شيئاً) أكثر عنفاً".

وأشار ماندون الذي تولى قيادة القوات المسلّحة الفرنسية في الأول من أيلول/سبتمبر، إلى أن روسيا قد تسعى "لمواصلة الحرب في قارتنا، وهذا هو العنصر الحاسم لما أعدّ له".

تحليل رئيس الأركان الفرنسي يتوافق مع تحليل أجهزة الاستخبارات الألمانية التي حذّرت في الأسبوع الماضي من أن روسيا مستعدة "للدخول في نزاع عسكري مباشر مع حلف شمال الأطلسي"، وهو تهديد قد يترجم على أرض الواقع قبل العام 2029.

ولفت ماندون إلى أن موسكو تعتبر أن أوروبا "ضعيفة جماعياً"، مشدّداً على أن الجانب الروسي "لا يتردّد في اللجوء للقوة".

لكنه قال "لدينا كل ما يتطلّبه الأمر لكي نكون واثقين من أنفسنا"، مشيراً إلى أنه من النواحي الاقتصادية أو الديمغرافية أو الصناعية، سيتفوّق الأوروبيون على روسيا.

وتابع "روسيا لا يمكنها إخافتنا إذا ما أردنا الدفاع عن أنفسنا"، مبرّراً من خلال ذلك دواعي زيادة الميزانية العسكرية.

وقال ماندون "إذا أدرك منافسونا المحتملون، خصومنا، أننا نكرّس جهداً للدفاع عن أنفسنا وأن لدينا هذا التصميم، فقد يتراجعون. إذا شعروا أننا لسنا مستعدين للدفاع عن أنفسنا، فلا أرى ما يمكن أن يوقفهم".

المصدر: فرانس برس