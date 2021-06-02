بورصة أربيل تصحو على ارتفاع جديد و400 دينار تفصل عن "ذروة الدولار"

أربيل (كوردستان 24)- حقق سعر صرف الدولار الأربعاء ارتفاعاً جديداً أمام العملة المحلية في أسواق إقليم كوردستان وعموم العراق، مقترباً إلى 150 ألف دينار أكثر من أي وقت مضى.

واستبعد اقتصاديون أن يرتفع الدولار أكثر مما هو عليه الآن حيث دأب البنك المركزي على ضخ كميات من العملة الصعبة كلما ارتفع الدولار بهدف السيطرة على استقراره.

أسعار العملات في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 149600 دينار

100 يورو = 182500 دينار

100 جنيه إسترليني = 210000 دينار

100 ليرة تركية = 17600 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6400 دينار

دينار أردني واحد = 2100 دينار

سعر الذهب المسجل اليوم في أسواق كوردستان

مثقال عيار 24 = 455000 دينار

مثقال عيار 21 = 400000 دينار

مثقال عيار 18 = 342000 دينار