تأكيد كوردي - أمريكي على "آلية فعّالة" مع بغداد لسحق داعش بمناطق الفراغ الأمني

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والمبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي ضد داعش بالوكالة جون غودفري على ضرورة إيجاد "آلية فعّالة" بين البيشمركة والجيش لضمان هزيمة داعش في المناطق المتنازع عليها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الجانبان اليوم الجمعة وجرى فيه بحث التطورات الأخيرة في مجال مواجهة الإرهاب وتهديدات وتحركات داعش في العراق.

وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون وإنشاء "آلية فعالة" للتنسيق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة بدعم من التحالف الدولي، للقضاء نهائياً على داعش، خاصة في مناطق الفراغ الأمني، حسبما جاء في بيان أصدرته رئاسة إقليم كوردستان.

واتفق نيجيرفان بارزاني وغودفري على أن "استمرار هجمات داعش تهديد حقيقي وخطر جدي على أمن واستقرار العراق وسوريا، والشرق الأوسط والمنطقة وحتى دول أفريقيا".

وأكدا كذلك أن "الحرب على داعش والتطرف لا يكون بالوسائل العسكرية وحدها، بل يجب الحد من ظهور أسباب وعوامل بروز الإرهاب والتطرف. وفي هذا السياق، تم التطرق إلى أوضاع مخيم الهول في سوريا، والتأكيد مجدداً على العمل لإزالة أرضية التطرف"، بحسب تعبير البيان.

وناقش الجانبان أهمية المساعدة والدعم لإعادة النازحين جراء حرب داعش إلى ديارهم، وتكرار استهداف قوات أمريكا والتحالف في العراق، والمساعي والشراكة والتعاون متعدد الجوانب لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، والأوضاع الحالية والمستقبلية في سوريا والقضية الكوردية هناك.

كذلك تم تسليط الضوء على اجتماع وزراء دول التحالف الدولي ضد داعش الأسبوع المقبل في روما ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك.