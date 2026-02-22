الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج رسمية رفضاً للمساس بسيادتها البحرية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، عن تسليم جمهورية العراق مذكرة احتجاج رسمية، وذلك على خلفية قيام بغداد بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة تتضمن "ادعاءات" تمس السيادة الكويتية على المناطق البحرية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الخطوة العراقية تضمنت مساساً بالمناطق البحرية والمرتفعات المائية التابعة لدولة الكويت، الثابتة والمستقرة تاريخياً، وفي مقدمتها منطقتا "فشت القيد" و"فشت العيج"، مؤكدة أن هذه المناطق لم تكن يوماً محلاً لأي خلاف حول سيادة الكويت التامة عليها.

وفي هذا السياق، استدعى نائب وزير الخارجية بالوكالة، السفير عزيز رحيم الديحاني، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت، زيد عباس شنشول، حيث سلمه مذكرة الاحتجاج الرسمية التي تعبر عن رفض دولة الكويت القاطع لما ورد في الإيداع العراقي لدى المنظمة الدولية.

وشددت الخارجية الكويتية في بيانها على ضرورة التزام العراق بمسار العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، ودعت إلى التعامل بجدية ومسؤولية وفقاً لقواعد القانون الدولي، ولاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين، بما يضمن احترام سيادة الدول واستقرار المنطقة.