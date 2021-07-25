أمن

"مكافحة إرهاب كوردستان" تطيح بأحد مرتكبي مذبحة مدينة الصدر

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، وبعدها بأربعة أيام أعلنت الحكومة العراقية اعتقال مخططي الهجوم في السوق الواقع في الضواحي الشرقية لبغداد
author_image Kurdistan24 اربیل
المطلوب الذي تم اعتقاله في مخيم حسن شام
المطلوب الذي تم اعتقاله في مخيم حسن شام
کوردستان تفجير مدينة الصدر مكافحة الإرهاب إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان الأحد عن اعتقال أحد مرتكبي التفجير الذي حصد أرواح عشرات الأبرياء عشية عيد الأضحى في مدينة الصدر ببغداد.

وفي 19 من الشهر الجاري، فجر انتحاري نفسه في سوق الوحيلات مما أزهق أرواح ما لا يقل عن 30 شخصاً وإصابة العشرات بجروح.

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن "الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية طلبت من حكومة إقليم كوردستان المساعدة في اعتقال مرتكبي الجريمة، وقد زودتنا باسم الشخص المطلوب الذي كان على اتصال بالجماعة التي نفذت العمل الإرهابي".

وأضافت أنه "بعد التحقيق الذي أجرته فرق المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، تم ضبط الشخص المطلوب والقبض عليه، وتبين أن اسمه الكامل (ح.ي.ع.ح) وهو من أهالي الحويجة، ويقطن حالياً في مخيم حسن شام، وتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية الاتحادية بناءً على طلب السيد القاضي".

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، وبعدها بأربعة أيام أعلنت الحكومة العراقية اعتقال مخططي الهجوم في السوق الواقع في الضواحي الشرقية لبغداد.

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