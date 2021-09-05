سیاسة

وفاة مدير مكتب الرئيس السوري محمد ديب دعبول

عرف عن دعبول أنه حافظ أسرار القصر الرئاسي السوري
author_image آريان ابراهيم شوكت
وفاة مدير مكتب الرئيس السوري محمد ديب دعبول
وفاة مدير مكتب الرئيس السوري محمد ديب دعبول
سوریا

أربيل (كوردستان 24)-توفي مساء أمس السبت 4 ايلول (2021) مدير مكتب الرئيس السوري بشار الأسد محمد ديب دعبول، في مدينة دير عطية شمال العاصمة السورية دمشق.

وقالت مصادر مقربة من عائلة مدير مكتب الرئيس السوري لوكالة الأنباء الألمانية: "توفي مساء السبت محمد ديب دعبول، 85 عاماً، في أحد مشافي دمشق إثر مرض عضال، وسيشيع جثمانه في مدينة دير عطية 90 كم شمال العاصمة السورية".

وأضافت المصادر أن محمد ديب دعبول أمضى أكثر من أربعين عاماً مديراً لمكتب الرئيس السوري، نصفها مديراً لمكتب الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، والنصف الآخر مديراً لمكتب الرئيس الحالي بشار الأسد، وتقاعد عن العمل في منتصف العام الجاري.

وأوضحت المصادر أن الرئيس السوري بشار الأسد منح دعبول في مايو (آيار) الماضي، وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة تقديراً لخدماته البارزة في مجال الإدارة والوظيفة العامة. وعرف عن دعبول أنه حافظ أسرار القصر الرئاسي السوري.

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