ترامب يتوعّد حماس بمصيرٍ قاتم إذا رفضت خطة غزة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة حماس بمصيرٍ قاتم إذا لم تقبل خطته في شأن غزة والتي تنص على نزع سلاحها.

وقال ترامب خلال اجتماع ضم جنرالات وأدميرالات أميركيين في قاعدة كوانتيكو بولاية فرجينيا "نحن بحاجة إلى توقيع واحد فقط، وهذا التوقيع إذا لم نحصل عليه فسيدفعون ثمنه في الجحيم".

وأضاف: آمل أن يوقعوا من أجل مصلحتهم وأن يساهموا في بناء شيء عظيم حقا.

وأمس الاثنين، نشر البيت الأبيض الإثنين خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقطاع غزة التي تنص بشكل رئيسي على إنهاء الحرب فورا في حال موافقة طرفي النزاع عليها.

وتتألف الخطة من عشرين نقطة وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وتنص على أن يكون قطاع غزة منزوع السلاح ومحكوماً من لجنة فلسطينية مع خبراء دوليين، من دون أي دور لحماس.

في ما يأتي النقاط العشرون مع اختصار بعض التفاصيل:

1- غزة منطقة خالية من التطرّف والإرهاب، ولا تشكّل تهديدا لجيرانها.

2- إعادة تنمية غزة لصالح سكانها.

3- إذا وافق الطرفان على الاقتراح، تنتهي الحرب فورا.

4- في غضون 72 ساعة من موافقة إسرائيل العلنية على الاتفاق، يفرج عن جميع الرهائن، الأحياء والموتى.

5- تُفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة احتجزوا بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبينهم جميع النساء والأطفال. ومقابل إعادة كل رفات رهينة إسرائيلي، تفرج إسرائيل عن رفات 15 شخصا من غزة.

6- العفو عن أعضاء حماس الذين يتعهّدون التعايش السلمي وتسليم أسلحتهم. ويتمّ توفير ممرّ آمن لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة إلى دول تريد استقبالهم.

7- إرسال مساعدات كاملة إلى قطاع غزة فورا. (...) وتشمل المساعدات تأهيل البنية التحتية، وتأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.

8- تدخل المساعدات وتوزّع في قطاع غزة بدون تدخّل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة في أي شكل من الأشكال بأي من الطرفين.

9- تحكم غزة لجنة انتقالية فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات. وستتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، بإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة، باسم "مجلس إدارة السلام"، يرأسها دونالد ترامب، ومن أعضائها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. ستضع هذه الهيئة الإطار لإعادة تنمية غزة وتمويلها، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي.

10- توضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة من خلال مجموعة من الخبراء (...)، وسيتم النظر في أفكار وضعت... لجذب وتسهيل الاستثمارات التي ستؤمن فرص عمل وأملا لمستقبل غزة.

11- إنشاء منطقة اقتصادية خاصة.

12- لن يتمّ إجبار أحد على مغادرة غزة، وستكون للراغبين في المغادرة حرية المغادرة وحرية العودة. سنشجّع الناس على البقاء ونوفّر لهم فرصة بناء غزة أفضل.

13- موافقة حماس والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دور في حكم غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال. تدمير كل البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما فيها الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة. نزع سلاح غزة بإشراف مراقبين مستقلين. (...) يلتزم قطاع غزة الجديد التزاما كاملا ببناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلمي مع جيرانه.

14- يقدّم الشركاء الإقليميون ضمانات لتأكيد تنفيذ حماس والفصائل لتعهداتها، وألا يشكّل قطاع غزة الجديد أي تهديد لجيرانه أو شعبه.

15- ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية موقتة (آي سي أف، ISF) للانتشار الفوري في غزة.

16- لن تحتلّ إسرائيل قطاع غزة أو تضمّه. ومع ترسيخ قوة الاستقرار الدولية سيطرتها، تنسحب القوات الإسرائيلية وفقا لمعايير وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح، يُتّفق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف ضمان أمن غزة وعدم تهديدها لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها. يسلّم الجيش الإسرائيلي تدريجيا أراضي غزة التي يحتلها لقوة الاستقرار الدولية وفقا لاتفاق مع السلطة الانتقالية حتى الانسحاب الكامل، باستثناء حزام أمني يبقى حتى يتم تأمين غزة بشكل كامل من أي تهديد إرهابي.

17- في حال مماطلة حماس أو رفضها لهذا الاقتراح، فإن ما سبق، بما في ذلك توسيع نطاق توزيع المساعدات، سينفّذ في المناطق التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.

18- إقامة حوار بين الأديان قائم على قيم التسامح والتعايش السلمي، بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

19- مع تقدّم إعادة تنمية غزة، وعندما يُنفّذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تصبح الظروف مهيّأة لمسار نحو حقّ الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم، وهو ما ندرك أنه طموح الشعب الفلسطيني.

20- تقيم الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر.