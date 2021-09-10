إقليم كوردستان يعيد اليوم 54 من مهاجريه العالقين في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان الجمعة إن 54 من المهاجرين الكورد العالقين في سوريا ستتم إعادتهم إلى ديارهم مساء اليوم عبر الأراضي التركية.

وسبق أن رحّلت تركيا المهاجرين الكورد إلى الأراضي السورية بعدما زعموا أنهم سوريون ظناً منهم أن السلطات التركية ستغض الطرف عنهم بينما كانوا يحاولون الهجرة إلى أوروبا.

ودفعت تركيا بالمهاجرين بعد اعتقالهم إلى مدينة أعزاز الواقعة في شمال حلب، وهي منطقة تخضع لسيطرة الحكومة التركية وحلفائها من المعارضة.

وعاش المهاجرون الكورد ظروفاً سيئة للغاية، وظلوا مشردين أياماً عديدة ثم أطلقوا مناشدة إلى حكومة إقليم كوردستان لإعادتهم إلى ديارهم بسلام.

وعلى ضوء ذلك، وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بإعادة اللاجئين، ثم تحركت بعد ذلك القنوات الدبلوماسية بين أربيل وبغداد وأنقرة لمعالجة القضية.

هذا وأعربت دائرة العلاقات الخارجية عن امتنانها للقنصلية التركية لدى أربيل بعد استحصالها على موافقة الحكومة التركية وجهودها في إعادة المهاجرين العالقين في سوريا.

ومن المزمع أن يصل المهاجرون، الذين أرادوا العودة طواعية، إلى معبر إبراهيم الخليل مساء اليوم، بحسب ما ذكرت دائرة العلاقات الخارجية.

وأشادت الدائرة كذلك بجهود وزارتي الداخلية والهجرة والمهجرين الاتحاديتين والسفارة العراقية لدى أنقرة على المساعدة في تأكيد أسماء المهاجرين ونقلهم.