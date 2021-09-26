نيجيرفان بارزاني: فرص الاستثمار التركي في الاقليم ملائمة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد ان فرص الاستثمار التركي في الاقليم واسعة وملائمة.

وجاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لوزير التجارة التركي محمد موش والوفد المرافق في اربيل.

وخلال اللقاء أكد رئيس الاقليم أن فرص تشغيل رؤوس الأموال والاستثمار التركي في إقليم كوردستان، ملائمة جداً وواسعة وأن طريق التجارة التركية إلى السوق العراقي الكبير يمر بإقليم كوردستان، لهذا ينبغي أن تلقي الاستراتيجية والتفكير الجديد التركيان الخاصان بتوسيع مجالات التجارة والنشاط الاقتصادي والاستثمار في إقليم كوردستان والعراق، بثقلها على الاستثمار أكثر من التجارة.

وعبر الجانبان عن رغبتهما في تقوية العلاقات التجارية لإقليم كوردستان والعراق مع تركيا، واتفقا في الرأي بضرورة ازالة كل المعوقات التي تعترض سبيل توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وحلها.

ووصف نيجيرفان بارزاني العلاقات الاقتصادية والتجارية لإقليم كوردستان مع تركيا بأنها مهمة واستراتيجية، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار في إقليم كوردستان قانون مرحب ويشجع تشغيل رؤوس الأموال الأجنبية، وعبر عن استعداد إقليم كوردستان لتقديم كل التسهيلات اللازمة لتشغيل رؤوس الأموال والتجارة التركية مع إقليم كوردستان والعراق.

من جانبه، أكد السيد وزير التجارة التركي رغبة بلاده في تطوير العلاقات التجارية وتوسيع النشاطات الاقتصادية في إقليم كوردستان، وأشار إلى نماذج ناجحة من الاستثمارات وتشغيل رؤوس الأموال التركية في دول المنطقة يمكن تكرارها في إقليم كوردستان، وتوسيعها لتمتد إلى جميع مناطق العراق الأخرى.

وفي الاجتماع الذي حضره عدد من السادة الوزراء والجهات المعنية في إقليم كوردستان والسفير التركي ووفد تركي، نوقشت تداعيات وباء كورونا على التجارة والنشاط الاقتصادي، مستويات التجارة والاستيراد التركيان مع العراق وإقليم كوردستان، النظام المصرفي وتحويل ونقل الأموال، السياحة ومسائل أخرى.