العراقي ينفي وجود تنسيق مع تركيا بشأن العملية العسكرية

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الخارجية العراقية يوم الأربعاء، أنه لا صحة لادعاء أنقرة بالتنسيق مع بغداد في عملياتها العسكرية، مشيرا الى ان العراق له الحق بالاستعانة بجميع مصادر القوة في الرد على تركيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إن الخارجية اعتبرت العمليات العسكرية التركية في الأراضي العراقية انتهاكاً سافراً لسيادة العراق وتهديداً لوحدة أراضيه، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف الصحاف ان الخارجية استدعت سفير تركيا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، ووصفت في المذكرة العمليات العسكرية بأنها أحادية عدائية استفزازية، و"لن تأتي على جهود مكافحة الإرهاب".

وبين أن الوزارة جددت مطالبة الحكومة العراقية بالانسحاب الكامل للقوات التركية من الأراضي العراقية بشكل ملزم لتأمين السيادة العراقية وعدم تجديد أي نوع من الانتهاكات.

فيما بيّن الصحاف أن الوزارة لم تتلق ردا على مذكرة الاحتجاج بنصها ومضمونها و"ما زلنا ننتظر ذلك عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية".

وأوضح أن العراق له الحق في أن يستعين بكافة مصادر القوة على المستوى الثنائي والمتعدد والمنظمات الدولية بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القوانين الدولية.