وفاة الفنان سمير صبري بعد صراع مع المرض

أربيل (كوردستان 24)- غيب الموت الفنان المصري سمير صبري، اليوم الجمعة عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان المصري يقيم داخل الفندق بعد خروجه من المستشفى، في ظل تلقيه للعلاج واحتياجه لإجراء جراحة كبرى بالقلب.

وأعلن عضو نقابة المهن التمثيلية الفنان منير مكرم وفاة سمير صبري عبر صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك.

كما نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام، صورة لسمير صبري وقالت:"البقاء لله".

وكان سمير صبري قد تعرض لوعكة صحية شديدة في الأيام الماضية؛ نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

والفنان الراحل من مواليد مدينة الإسكندرية عام 1936، وقد تخرج من فيكتوريا كوليدج، حيث يعد فنانا شاملا، فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري.

قدم برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية، كما قدم عدة برامج في التلفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة.