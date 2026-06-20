نيويورك تايمز: 132 مليار دولار فاتورة واشنطن في حرب الـ 15 أسبوعاً ضد إيران

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أربيل (كوردستان24)- كشف تقرير مفصل نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن التداعيات الكارثية للحرب التي استمرت 15 أسبوعاً بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي كانت قد اندلعت شرارتها في 28 فبراير الماضي. وتأتي هذه البيانات الصادمة في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم تهدف للتوصل إلى اتفاق سلام شامل لإنهاء النزاع.

وفقاً للتقرير، فقد حصدت الحرب أرواح الآلاف، حيث قُتل نحو 3500 إيراني و3700 لبناني، في حين سجلت الجبهة الأخرى مقتل 26 إسرائيلياً و13 جندياً أمريكياً. وسلطت الصحيفة الضوء على "الحادثة الأكثر مأساوية" خلال النزاع، وهي تدمير روضة أطفال في إيران، مما أسفر عن مقتل 175 شخصاً في واقعة هزت الضمير العالمي.

على الصعيد المالي، بلغت التكلفة الإجمالية التي تكبدتها الولايات المتحدة 132 مليار دولار. وأوضح التقرير أن هذا المبلغ الضخم لم يقتصر على الإنفاق العسكري المباشر الذي بلغ 29 مليار دولار، بل شمل أيضاً نفقات ترميم القواعد العسكرية، وتوفير الذخائر، وتكاليف تشغيل حاملات الطائرات، بالإضافة إلى التعويض عن الخسائر التي لحقت بالمصالح الأمريكية في المملكة العربية السعودية.

أدت التوترات العسكرية في مضيق هرمز إلى اضطرابات حادة في سوق الطاقة العالمي، حيث قفز سعر برميل النفط إلى 120 دولاراً. هذا الارتفاع انعكس مباشرة على المواطن الأمريكي؛ إذ ارتفع سعر غالون البنزين من 2.98 دولار إلى 4 دولارات، ما تسبب بخسارة مالية متوسطة بلغت 460 دولاراً لكل أسرة أمريكية، ناهيك عن الارتفاع الحاد في تكاليف النقل والشحن.

ولم تتوقف آثار الحرب عند حدود الدول المتحاربة، بل امتدت لتهدد الأمن الغذائي العالمي. فقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى نقص حاد في إمدادات مادة "الكبريت"، وهي عنصر أساسي في صناعة الأسمدة الكيماوية. وفي هذا السياق، حذر خبراء من منظمة الأغذية والزراعة (فاو) من أن هذا النقص سيؤدي إلى قفزة غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية، مما قد ينذر بنشوء أزمة جوع عالمية وتفاقم معاناة ملايين البشر حول العالم.