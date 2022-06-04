سیاسة

بلاسخارت في دمشق لبحث قضية "الهول"

"بلاسخارت عبّرت عن تقديرها للتعاون الذي تبديه سوريا في إطار إغلاق المخيمات"
author_image Kurdistan24 اربیل
بلاسخارت في دمشق
بلاسخارت في دمشق
العراق سوريا بلاسخارت

أربيل (كوردستان 24)- بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد جملة ملفات وعلى رأسها ما يتعلق بالعراقيين القاطنين بالمخيمات السورية، حسبما أوردته وكالة الأنباء السورية.

وذكرت الوكالة أن بلاسخارت والمقداد بحثا "سبل التعاون في كل المجالات وفي مقدمتها المساعدات الإنسانية وأوضاع المخيمات وبشكل خاص مخيم الهول".

أكد المقداد على "ضرورة الابتعاد بالعمل الإنساني عن التسييس والمعايير المزدوجة والتنسيق مع الحكومة السورية من قبل الأمم المتحدة وكل الدول التي لديها مواطنين في المخيمات لإعادتهم إلى وطنهم".

وذكرت الوكالة أن "بلاسخارت عبّرت عن تقديرها للتعاون الذي تبديه سوريا في إطار إغلاق المخيمات وخاصة التي تقع على الحدود السورية-العراقية".

وعبرت المسؤولة الأممية عن استعدادها للعمل بالتنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية لحل مشاكل المواطنين العراقيين وخاصة الأطفال والنساء الموجودين في مخيم الهول، بحسب وكالة الأنباء السورية.

موضوعات ذات صلة
سوریا

دمشق ترد على تهديدات تركيا بإنشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا
  2 ساعات
کوردستان

مسرور بارزاني: الاستثمار يعزز شراكة كوردستان مع إيطاليا
  2 ساعات
العالم

دراسة أمريكية تربط زيادة جرائم القتل بارتفاع درجات الحرارة
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف