بلاسخارت في دمشق لبحث قضية "الهول"

أربيل (كوردستان 24)- بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد جملة ملفات وعلى رأسها ما يتعلق بالعراقيين القاطنين بالمخيمات السورية، حسبما أوردته وكالة الأنباء السورية.

وذكرت الوكالة أن بلاسخارت والمقداد بحثا "سبل التعاون في كل المجالات وفي مقدمتها المساعدات الإنسانية وأوضاع المخيمات وبشكل خاص مخيم الهول".

أكد المقداد على "ضرورة الابتعاد بالعمل الإنساني عن التسييس والمعايير المزدوجة والتنسيق مع الحكومة السورية من قبل الأمم المتحدة وكل الدول التي لديها مواطنين في المخيمات لإعادتهم إلى وطنهم".

وذكرت الوكالة أن "بلاسخارت عبّرت عن تقديرها للتعاون الذي تبديه سوريا في إطار إغلاق المخيمات وخاصة التي تقع على الحدود السورية-العراقية".

وعبرت المسؤولة الأممية عن استعدادها للعمل بالتنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية لحل مشاكل المواطنين العراقيين وخاصة الأطفال والنساء الموجودين في مخيم الهول، بحسب وكالة الأنباء السورية.