وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية يجتمعون الأحد في القاهرة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت كل من القاهرة وإسلام آباد أن الدول الفاعلة في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وهي باكستان والسعودية وتركيا، ستعقد الأحد اجتماعا في العاصمة المصرية.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية الجمعة أن الاجتماع سيضم وزراء خارجية باكستان والسعودية وتركيا ومصر من أجل "مناقشة التطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالسلام والأمن والاستقرار".

وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الخميس بأن "جلسة مباحثات موسعة" تعقب الاجتماع، يليها مؤتمر صحافي، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأشارت الوزارة المصرية في البداية إلى أن الوزراء الأربعة سيجتمعون في مدينة العلمين على البحر المتوسط، لكنها ما لبثت أن عدّلت المكان، موضحة أن اللقاء يُعقد في القاهرة.

والتقى وزراء خارجية الدول الأربع آخر مرّة في نيسان/أبريل على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية.

ويأتي اجتماع القاهرة بعد إعلان الخارجية السويسرية الجمعة إرجاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي كان من المقرر أن تبدأ الجمعة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، إلى أجل غير مسمى.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقّعها هذا الأسبوع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان إلى إنهاء الحرب التي بدأت في 28 شباط/فبراير الفائت بضربات أميركية إسرائيلية على إيران.

وتنص أيضا على إعادة فتح مضيق هرمز وبدء مفاوضات مدتها 60 يوما تمهيدا لاتفاق نهائي يتناول قضايا أوسع، من بينها البرنامج النووي الإيراني.

ونصّت مذكرة التفاهم على وقف العمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان. الا أن المواجهات بين إسرائيل وحزب الله لا تزال مستمرة منذ توقيعها.

وفي تصعيد هو الأعنف منذ الإعلان عن التوصل الى التفاهم، أسفرت ضربات اسرائيلية في جنوب لبنان الجمعة عن مقتل 47 شخصا على الأقل بحسب وزارة الصحة اللبنانية، فيما تحدث الجيش الاسرائيلي عن مقتل أربعة من عسكرييه.