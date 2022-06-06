مجتمع

الموت يغيّب كاتبا ومترجما كورديا معروفا

author_image سوار أحمد
کوردستان عزيز كردي اقليم كوردستان وفاة

أربيل (كوردستان 24)- توفي اليوم الاثنين 6 حزيران يونيو 2022، الكاتب والمترجم الكوردي المعروف عزيز گَرْدِي، عن عمر يناهز 75 عاما.

وكان گَرْدِي قد تعرض لوعكة صحية في وقت سابق، وكان يخضع للرعاية الصحية في احد مستشفيات مدينة أربيل.

وفي وقت سابق قام وزير الصحة سامان برزنجي ومحافظ أربيل اوميد خوشناو بزيارته في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

ولد عزيز گَرْدِي في ناحية بحركة عام 1947، وقد ترجم أكثر من 36 كتابا ومنتجا أدبيا عالميا إلى اللغة الكوردية، وكان محاضرا في كلية اللغات بجامعة صلاح الدين في أربيل لفترة من الوقت، وخدم اللغة الكوردية من خلال أعماله.‏

وكانت للراحل نتاجاته الأدبية والفكرية الخاصة، سواء في الأدب او النقد والشعر الكوردي.

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