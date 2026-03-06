لندن تعلن استعدادها لدعم الدفاعات السعودية وسط تصعيد إقليمي

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بريطانيا مستعدة للمساعدة في الدفاع عن السعودية، وذلك في اتصال هاتفي أجراه الجمعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في خضم تصاعد الحرب الشرق الأوسط.

ومنذ أن أشعلت الضربات الأميركية الإسرائيلية الحرب السبت، يتحمل الخليج وطأة الرد الإيراني، إذ استهدفت طهران منشآت دبلوماسية وعسكرية أميركية إضافة إلى بنى تحتية مدنية في دول الخليج.

وأعلنت السعودية مساء الجمعة أنها اعترضت ودمّرت صاروخ كروز قرب مدينة الخرج في وسط المملكة.

وقالت المتحدثة باسم رئاسة الحكومة البريطانية إن ستارمر تحدّث إلى ولي العهد السعودي وأكد له أن "المملكة المتحدة على استعداد لدعم دفاعات المملكة العربية السعودية إذا اقتضت الحاجة".

وأشارت إلى أن ستارمر وبن سلمان "بحثا أيضا في تكثيف التعاون الاستخباراتي لتعزيز العمليات الدفاعية وحماية المدنيين".

وأعلنت بريطانيا إرسال أربع مقاتلات تايفون إلى قطر لتعزيز "العمليات الدفاعية"، كما ستنشر المدمّرة "إتش إم إس دراغون" المزوّدة منظومة دفاع جوي، إلا أنه من غير المتوقع إبحارها قبل الأسبوع المقبل.

وتعرّضت قاعدة تابعة لسلاح الجو البريطاني في قبرص لهجوم بطائرة مسيّرة إيرانية الصنع الإثنين، رجَّحت الحكومة القبرصية أن يكون حزب الله الموالي لإيران هو من أطلقها.

ويتعرّض ستارمر لانتقادات توجّهها المعارضة البريطانية التي تتّهمه بالتلكؤ في الاستجابة للحرب في الشرق الأوسط.