طهران: مقتل 175 طفلاً في "ميناب" جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على بلاده بأنها "عدوان غير مبرر"، كاشفاً عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين، بينهم 175 طفلاً في مدينة "ميناب" وحدها، خلال الأسبوع الأخير.

جاء ذلك في رسالة وجهها بقائي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، شدد فيها على ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها، قائلاً: "سيادة الأمين العام، لنقل الحقائق كما هي؛ ما يحدث ليس مجرد 'صراع'، بل هو عمل عدواني بائد ولا يمكن تبريره، بدأه نظامان يمتلكان أسلحة نووية ضد إيران".

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن هذه الهجمات – وهي الثانية من نوعها خلال الأشهر التسعة الماضية – جاءت في وقت كانت فيه طهران تخوض حوارات دبلوماسية جادة.

وانتقد بقائي في رسالته الموقف الدولي الذي يركز على التداعيات الاقتصادية ويتجاهل المأساة الإنسانية، بقوله: "إنكم تبدون قلقكم بشأن المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، ولكن ماذا عن المدنيين الأبرياء؟ لقد استُشهد 175 طفلاً في مدينة ميناب، فضلاً عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والمعاقين في سائر أنحاء إيران جراء الأعمال الإجرامية الأمريكية والإسرائيلية خلال الأيام السبعة الماضية".

ودعا بقائي المنظمة الدولية إلى التخلي عن لغة الدبلوماسية المترددة والتعامل بوضوح مع الأزمة، مطالباً إياها بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه "الحرب غير القانونية" المفروضة على إيران.

يُذكر أن التوترات قد تصاعدت بشكل خطير فجر السبت، 28 فبراير 2026، عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية استهدفت مواقع إيرانية، مما أسفر عن مقتل عدد من القادة. وفي رد فعل سريع، قامت إيران بإطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، مع استهداف عدة قواعد عسكرية أمريكية في دول المنطقة.