سیاسة

جرح مدنيين في سوريا إثر غارة اسرائيلية

استهدفت الصواريخ الإسرائيلية مستودعات تابعة لحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية بالقرب من المطار
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صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
کوردستان سوريا اسرائيل غارة

أربيل (كوردستان 24)- بحسب بيان لوزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل نفذت ضربة جوية على الساحل الغربي لسوريا في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت أدى إلى إصابة مدنين اثنين بجروح.

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله "حوالي الساعة 6:30 صباح اليوم السبت نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفا عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس".

واضاف أن ذلك "أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح أحدهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المادية".

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مستودعات تابعة لحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية بالقرب من المطار فوق مدرج التشغيل الوحيد المتبقي فيه.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضرباتها لسوريا لكنها تقول إنها لن تسمح لإيران ببسط نفوذها إلى حدود إسرائيل.

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، وفقا لوكالة فرانس برس.

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